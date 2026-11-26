Волейболът събра легендарни играчи и треньори в уникална галавечер

Волейболът отново събра най-великите си легенди, за да покаже, че е отборен спорт №1 на България. На пищна церемония под наслов „Заедно към върха“ се събраха велики фигури от много поколения. Дойдоха министър Енчо Керязов, председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева и столичният кмет Васил Терзиев. 2026 година е поредната, в която България туптеше с волейбола. Шест от десетте най-посетени мача на Европейското първенство бяха именно на нашия тим. А безспорният №1 бе сблъсъкът с Полша. Зала „Арена 8888“ буквално се превърна в световен хъб за волейболни емоции.

“Много се радвам, че за втора поредна година се събираме, за да отличим състезателите, които са допринесли с усилията си за играта – откри церемонията президентът Любомир Ганев. - Надяваме се за много бъдещи мигове във волейбола.“

„Благодаря на Любомир Ганев за поканата да съм тук сред вас – продължи министър Керязов. - Много е вълнуващо! Аз лично благодаря за всичко, което правите за българския спорт – за емоцията, медалите! Тук е мястото да благодаря на тези, които през годините са поставили толкова високо летвата на волейбола. Днес говорим не само за история, а да се гордеемм с нашите момчета и момичета. Рекордите в зала „Арена 8888“ от европейското първенство са доказателство. Българите сме горди с вашите успехи.“

„Изключително ми е приятно да се видим отново и да изпратим едва успешна година за волейбола – добави Весела Лечева, президент на БОК. - Незабравими са моментите от европейското в София. Пътят към върха не е лесен! Напротив – изключително труден. Ще има състезания, които ще загубим, но целта е олимпиадата в Лос Анджелис. Да си пожелаем квота догодина!“

Ганев награди със специални волейболни топки Лечева и Керязов.

Преди 12 месеца федерацията учреди наградата „Българска гордост“, която получават състезатели и треньори с особено голямо принос към играта. Първото голямо признание получи мъжкият ни отбор от 1986-а, спечелил бронозови медали на световното първенство. В състава тогава бяха Петко Петков, Борислав Кьосев, Асен Гълъбинов, Димо Тонев, Любо Ганев, Цветан Флоров, Пламен Христов, Димитър Божилов, Петър Драгиев, Илиян Казийски, Ивайло Лазаров и Николай Димитров. Треньор на славния ни тим е Богдан Кючуков. Преди 40 години Кьосев и Тонев попадат в идеалния отбор на света, Драгиев е най-добър блокировач.

И след като Любомир Ганев е част от този отбор, трябваше да се намери кой да му връчи приза. Имаше ли по-добър вариант от специалния гост Христо Стоичков, бронзов медалист от футболния Мондиал'94. Камата не награди само Ганев, а и целият звезден тим от прези 40 години.

„Аз израснах с батковците от волейбола – каза кавалерът на „Златната топка“. - Бях толкова горд и щастлив, че една малка България донесе медали. Пожелавам на Любо да води президента по същия успешен начин. Не се съмнявам във вашия успех. Сигурен съм, че мигът ще дойде в Лос Анжелис през 2028 година. Дано г-жа Весела Лечева да заведе всички наши отбори и да се върнат с медали.“

„Има хора, които вървят по нашия път! Бъдете здрави и продължавайте да се радвате на волейбола“, каза Богдан Кючуков след прегръдка със Стоичков и Ганев.

1986 година е знакова за волейбола ни и заради още един паметен успех. Тогава юношеският ни отбор вдига европейската титла. Именно България спира пълната доминация на Русия във финала в Пазарджик. Медали получиха и вече порасналите звезди.

Когато годината завършва на 6, за българския волейбол има нещо специално. През 2006-а отново ставаме бронзови медалисти от световното първенство в Япония. Нашите записаха 9 победи от 11 мача. Мартин Стоев получи статуатка „Българска гордост“. Останалите герои са все знакови имена от модерното време на волейбола – Андрей Жеков, Боян Йорданов, Владимир Николов, Даниел Пеев, Евгени Иванов, Иван Зарев, Красимир Гайдарски, Матей Казийски, Пламен Константинов, Теодор Салпаров, Тодор Алексиев и Христо Цветанов. Заради неотложни ангажименти ги нямаше Казийски и Пеев.

„Благодаря за голямото внимание на федеразията към всички ни – каза Мартин Стоев. - Датата 3 декември е много специална за мен, защото имам рожден ден. На тази дата спечелихме медала. Пожелавам на по-младото поколение да печелят медалите не през 20 години, а все по-често.“

„Беше привилегия да бъда част от този отбор – добави Андрей Жеков. - България е била, е и ще бъде волейболна нация.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google