Стоичков за волейболистите: Да се надяваме, че тези момчета ще застигнат успехите отпреди 40 години

Христо Стоичков се включи на специалната гала вечер на Българската федерация по волейбол “Заедно към върха”, на която бяха почетени поколения български волейболисти, оставили значима следа в историята на този спорт.

“Винаги съм се гордял с моите батковци. В далечната 1985-а година, както Любо Ганев, така и Боре Кьосев ме посрещнаха с отворени врати, с една голяма прегръдка. Казаха ми: 'желаем ти успех, защото ЦСКА е ЦСКА’. И нашето приятелство от там датира. Току-що се прибрах от служебни задължения и искахме да изненадаме Любо, защото Любо го заслужава за това, което прави и продължава да прави за волейбола. Да се надяваме, че тези млади момчета, които са тръгнали по този път, ще застигнат тези волейболни успехи, които преди 40 години се съмнявахме, че може да имаме в България, но показахме, че може.

Първо отивам да видя баскетбола и да пожелая успех на нашите момчета, защото е много важен мач в тази вечер. Ще победим и оттам отивам на ЦСКА да видим една красива игра, с която по-добрият нека победи. Няма ЦСКА, няма Трабзон, нека по-добрият победи. Вярвам, че тази вечер ще покажем същата игра, каквото показвахме с Монако в първия мач. Да се надяваме, че ще имаме повече шансове да започнем с победа на този нов стадион”, каза Стоичков пред журналистите след награждаването на волейболистите.

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