Стоичков награди бронзовите волейболисти от Мондиал'86

Българската федерация по волейбол проведе галавечерта “Заедно към върха“, на която бяха почетени поколения български волейболисти, оставили значима следа в историята на този спорт.

Събитието беше посветено на 40-годишнината от бронзовите медали на мъжкия национален отбор от Световното първенство във Франция през 1986 г. и на европейската титла, спечелена от младежкия национален отбор в Пазарджик през същата година, както и на 20-годишнината от бронзовите медали на България от Световното първенство в Япония през 2006 г.

Сред официалните гости на събитието бяха президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев, министърът на младежта и спорта Енчо Керязов и председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google