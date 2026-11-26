Волейболна лудост в Перник: Поне 1000 зрители ще подкрепят Металург срещу Левски

Волейболна лудост обзема град Перник.

В събота 28 ноември новакът Металург (Перник) приема шампиона Левски София в мача от 7-ия кръг на Winbet Супер Волей от 19:00 часа.

Очаква се засилен интерес към двубоя, който ще се играе в зала “Борис Гюдеров”.

“От началото на сезона на всеки домакински мач на Металург идват поне 600 зрители, за да подкрепят отбора. За двубоя с шампиона Левски очакваме поне 1000 да изпълнят зала “Борис Гюдеров, а може и да са повече. Очакваме волейболен празник”, заяви президентът на Металург (Перник) Мирослав Илиев специално пред Sportal.bg.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google