Треньорът на Хофенхайм разплака бившия си клуб

Тимът на Хофенхайм се измъчи с Щурм (Грац), но все пак се наложи с 3:1 като домакин в двубой от петия кръг на основната фаза на Лига Европа. До 72-рата минута германците изоставаха в резултата, но финалният сигнал дойде при тяхно преимущество.

Отлично се представи наставникът на домакините Кристиан Илцер, който преди това водеше точно Щурм. Този път две от неговите смени се разписаха и помогнаха за победата.

Умар Диаките изведе австрийците напред в 43-тата и този аванс се задържа около половин час игрово време.

В 72-рата Адам Хложек изравни, а в 80-ата Бамбасе Конте вкара за 2:1 за Хофе. В края Макс Мьоерщет, след асистенция на Хложек, сложи точка на битката с попадение за 3:1.

Загубата е трета за Щурм тази есен и отборът е далеч назад в класирането.

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