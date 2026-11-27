АЗ Алкмаар сътвори фамозен обрат в Прага

АЗ Алкмаар заличи пасив от два гола и триумфира с 4:2 при гостуването си на Спарта Прага в среща от петия кръг на основната фаза на Лига Европа. Йонатан Брунес (4′) и Патрик Видра (27′) осигуриха комфортен аванс на чехите преди почивката, но нидерландците сътвориха зрелищен обрат през второто полувреме с четири безответни попадения на Пеер Копмайнерс (52′), Ро-Зангело Даал (68′) и Аюб Уфкир (73′, 84′).

Двубоят започна отлично за домакините, които откриха резултата още в четвъртата минута чрез Брунес след центриране на Джон Меркадо, а след това и удвоиха преднината си в 27-ата минута, възползвайки се от груба грешка на вратаря Яри де Бюсер. Брунес намери Видра, който отбеляза на опразнената врата.

След почивката обаче картината на терена се промени. АЗ се върна в мача в 52-рата минута, когато Копмайнерс изпрати топката в мрежата с помощта на гредата.

Чехите можеха да възстановят аванса си от два гола в 67-ата минута, но Ки-Яна Хувер нацели гредата с изстрел от дистанция.

Само минута по-късно гостите наказаха пропуска на домакините, като Даал възстанови равенството след подаване на Дейв Квакман.

Нидерландците стигнаха до пълен обрат в 73-тата минута, когато Даал асистира на Уфкир за третото попадение в мрежата на Спарта. В 84-тата минута Уфкир се разписа за втори път след подаване на Калвин Стенгс и направи резултата 2:4.

Домакините все пак пратиха топката в мрежата на АЗ две минути по-късно, но попадението им бе отменено заради засада.

С победата АЗ Алкмаар събра девет точки в актива си и излезе на 10-ата позиция в таблицата. Спарта остава на 19-ото място в таблицата с 4 точки до момента.

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