Стоичков, Гонзо и Тити Папазов гледат на живо България – Дания в "Арена София“

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов – Гонзо и президентът на Българската федерация по баскетбол Константин „Тити“ Папазов са сред зрителите в "Арена София“, заедно с българската легенда Христо Стоичков. Тримата следят от трибуните двубоя между баскетболните национали на България и Дания.

Срещата бележи завръщането на мъжкия национален отбор в столицата след повече от 12 години. Феновете изкупиха първоначално пуснатите в продажба 9704 билета, като последните 577 се продадоха само за час. Заради големия интерес федерацията отвори допълнителни сектори.

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