Министър Енчо Керязов се срещна с изпълнителния директор на ФИБА Европа Камил Новак

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов проведе среща с изпълнителния директор на ФИБА Европа Камил Новак, който е на посещение в София по повод двубоя между националните отбори на България и Дания.

В рамките на срещата бяха обсъдени перспективите за развитие на българския баскетбол, приоритетите пред Българската федерация по баскетбол и възможностите за разширяване на сътрудничеството с европейската баскетболна централа.

„Българският баскетбол има традиции и потенциал, които трябва да надграждаме. За нас е важно да създаваме повече възможности за младите състезатели, да подкрепяме развитието на спорта на всички нива и да работим в тясно партньорство с международните организации. Вярвам, че диалогът с ФИБА Европа ще допринесе за реализирането на тези цели“, заяви министър Енчо Керязов.

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