Вторият отбор на Левски падна от Марсилия

Вторият отбор на Левски загуби от юношите на Олимпик (Марсилия) до 19 години с 0:3. Два гола отбеляза Брадли Леви, а един добави Милан Лечезе. Воденият от Стоян Димов тим направи равностойно първо полувреме.

След това силният тим на Марсилия, който е лидер в своята регионална група и участник през миналия сезон в Младежката Шампионска лига, взе превес и спечели срещата.

Левски II: 1. Мартин Емилов, 2. Александър Йовчев (70- Мартин Реджебов), 3.Мартин Гайдев (88- Самуел Велчев), 4. Христо Аргиров (к), 5. Калоян Петров (88 – Александър Петров), 6. Сашо Грънчаров, 7. Ернан Ангелов (70 – Лазар Петров), 8. Денис Милетиев (70 Калоян Деянски), 9. Андрей Нешев( 65 Ангел Ганев), 10. Александър Калчев (65 – Васил Киров), 11. Иво Мотев (70 – Петър Люцканов)

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