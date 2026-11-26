Стоичков: Надявам се ЦСКА да играе красиво и да запишем победа

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Носителят на "Златната топка" Христо Стоичков се надява, че ЦСКА ще направи добър мач срещу Трабзонспор. Камата довери, че първо ще подкрепи националите по баскетбол срещу датчаните в "Арена София", след което ще бъде на стадион "Българска армия" за срещата от Лига на конференциите.

Групата на ЦСКА за Трабзонспор

"Първо отивам да видя баскетбола, да пожелая успех на нашите момчета, много е важен мачът с Дания. Оттам отивам при ЦСКА, да видим една красива игра, а който е по-добър, нека да победи. Няма ЦСКА, няма Трабзон, единайсетте на терена да излязат да покажат защо са там. Вярвам, че тази вечер ще покажем това, което показахме с Монако в първия мач. Надявам се да имаме повече шансове да отбележим гол и да почнем с победа на този нов стадион", заяви голмайсторът на Мондиал'94.

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Снимки: Startphoto