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Ботев (Ихтиман) загуби от дубъла на Левски в София

  • 14 ное 2026 | 16:44
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Ботев (Ихтиман) загуби от дубъла на Левски в София

Ботев (Ихтиман) загуби с 1:3 от дублиращия отбор на Левски в София в мач от 17 кръг на Югозападната Трета лига. Това бе 9-ти пореден мач за ихтиманци, в който не успяха да стигнат до успеха.

В 29-ата минута домакините от Левски откриха резултата след изключително нелепа грешка в защитата на ихтиманци. Ангел Ганев се разписа за сините с хубав удар.

В 55-ата минута Христо Аргиров увеличи преднината на домакините за 2:0. Столичани организираха атака още около централната линия, Аргиров пробяга почти цялата половина на гостите и с премерен удар покачи на 2:0.

В 71-ата минута Левски увеличи аванса си след гол на Радостин Стоилов.

В 80-ата минута Ботев намали на 1:3 след гол на Светослав Славов от близка дистанция и фиксира крайния резултат.

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