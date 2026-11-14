Ботев (Ихтиман) загуби от дубъла на Левски в София

Ботев (Ихтиман) загуби с 1:3 от дублиращия отбор на Левски в София в мач от 17 кръг на Югозападната Трета лига. Това бе 9-ти пореден мач за ихтиманци, в който не успяха да стигнат до успеха.
В 29-ата минута домакините от Левски откриха резултата след изключително нелепа грешка в защитата на ихтиманци. Ангел Ганев се разписа за сините с хубав удар.
В 55-ата минута Христо Аргиров увеличи преднината на домакините за 2:0. Столичани организираха атака още около централната линия, Аргиров пробяга почти цялата половина на гостите и с премерен удар покачи на 2:0.
В 71-ата минута Левски увеличи аванса си след гол на Радостин Стоилов.
В 80-ата минута Ботев намали на 1:3 след гол на Светослав Славов от близка дистанция и фиксира крайния резултат.