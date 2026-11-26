Срок от 11 месеца за изграждането на многофункционалния спортен център в столичния район „Младост“ обяви кметът на София Васил Терзиев, който даде официален старт на строителството. Проектът предизвика недоволство сред живеещите в близост заради премахването на дървета и начина, по който започна подготовката на терена.
Комплексът ще разполага със спортна зала с 500 места, закрит 25-метров плувен басейн, зала за тенис на маса, два закрити падел корта, фитнес, 12-метрова стена за катерене, пет зали за групови тренировки и подземен паркинг с 97 места.
Инвестицията е на стойност около 12 млн. евро, като строителството ще бъде финансирано от частен инвеститор, получил право на строеж върху терен на общинското дружество „Софийски имоти“.
"След по-малко от година се надяваме, ако всичко върви по план, тук вече да имаме функционираща зала. Смятаме, че това е много голяма и значима придобивка за София. Изключително важно е, че тук ще може да се реализират условия за толкова много видове спорт", посочи Васил Терзиев, цитиран от Stolica.bg.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google