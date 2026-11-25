Гукеш и Синдаров направиха реми и във втората партия от мача за световната титла

С реми завърши и втората партия от мача за световната титла по шахмат при мъжете между индиеца Гукеш Домараджу и узбека Джавохир Синдаров.

Двамата направиха трикратно повторение на позицията още на 20-ия ход, което доведе и до неочаквано ранен завършек на срещата, която точно бе излязла от дебюта си. И Гукеш, който бе с белите фигури, и Синдарова обаче избраха да не поемат никакви рискове, за което говори и фактът, че двамата бяха разменили единствено по един кон от началото.

След днешното реми резултатът в мача остава равен - 1:1 точки.

Третата партия от мача, който се провежда в Женева, е в четвъртък, а в нея претендентът Синдаров ще бъде с белите фигури.

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