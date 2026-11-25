България започна с победа над Армения в хандбалния турнир Women’s IHF Nations Trophy Europe в Кранево

Женският национален отбор на България по хандбал победи Армения с 60:14 (28:12) като домакин в Кранево в първия си мач от новия турнир Women’s IHF Nations Trophy Europe.

Първото издание на международната надпревара за дамски национални селекции, организирана под егидата на Международната федерация по хандбал (IHF), се провежда именно в новата „АкваЛайф Арена“ в Кранево и ще продължи до 29 ноември.

Българките започнаха много уверено и поведоха още в първата минута на двубоя. До почивката националките натрупаха аванс от 28:12, а до края на срещата преднината им продължи да расте, след като съперникът отбеляза само още два гола.

Габриела Георгиева реализира 12 попадения, Мелина Спасова добави 9, а Лидия Ковачева и Стефани Петрова - по 7.

В състезанието участват шест тима, разделени в две групи, като в тази на България е и съставът на Беларус, а в другата са олимпийските шампионки от Рио 2016 Русия, Белгия и Косово.

Четирикратните световни шампионки от Русия се наложиха над Белгия с 41:16 (22:6) в първата среща на турнира по-рано днес. Рускините играят в първо международно състезание от почти пет години, след като тази есен беше отменена наложената им през 2022 година забрана за участие заради военната инвазия в Украйна.

Българският представителен тим за жени ще излезе срещу Беларус във втория си мач в петък (27 ноември) отново от 19:00 часа.

Регламентът предвижда първите два отбора от всяка група да продължат към полуфиналите на 28 ноември. Селекциите, завършили на трето място в предварителните групи, ще спорят за петата позиция в крайното класиране.

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