Колумбийският колоездач Еган Бернал заяви, че все още има какво да даде на спорта, след като подписа нов договор с британския отбор Неткъмпани Инеос.
29-годишният състезател, който спечели Тур дьо Франс през 2019-а и Джиро д'Италия през 2021-ва, си взе дълга почивка през тази година, което доведе до спекулации относно неговото бъдеще. От тима на Инеос обаче не поясниха колко ще бъде дълъг новият контракт на колумбиеца.
"Този отбор ми е дом от 2018-а и ме подкрепя както в най-добрите моменти от кариерата ми, така и в най-трудните. След почивката, в която се презаредих, се завръщам с изчистен ум и гледам с нетърпение към новия сезон. Знам на какво съм способен и вярвам, че все още имам много, което мога да дам", написа Бернал в изявление.
Колумбиецът е част от тима на Неткъмпани Инеос от 2018 година, тогава под името Скай, а в това време има 12 участия в Гранд Тура.
През 2022 година Еган Бернал претърпя тежка катастрофа по време на тренировка в родината си, при която се сблъска със спрял автобус, докато караше велосипеда си с около 65 км/ч. Той счупи гръбначен прешлен, дясната бедрена кост и дясната капачка на коляното, както и пневмоторакс. По думите му инцидентът го е оставил с 95% вероятност да остане парализиран от кръста надолу.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages