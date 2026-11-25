Еган Бернал подписа нов договор с отбора Неткъмпани Инеос

Колумбийският колоездач Еган Бернал заяви, че все още има какво да даде на спорта, след като подписа нов договор с британския отбор Неткъмпани Инеос.

29-годишният състезател, който спечели Тур дьо Франс през 2019-а и Джиро д'Италия през 2021-ва, си взе дълга почивка през тази година, което доведе до спекулации относно неговото бъдеще. От тима на Инеос обаче не поясниха колко ще бъде дълъг новият контракт на колумбиеца.

"He’s a champion in every sense of the word." 🤝 Netcompany INEOS is proud to confirm that @Eganbernal has signed a new contract with the team 🤩🇨🇴 https://t.co/p2Mu7GifbT https://t.co/6W2axW2pUI — Netcompany INEOS (@NetcompanyINEOS) November 24, 2026

"Този отбор ми е дом от 2018-а и ме подкрепя както в най-добрите моменти от кариерата ми, така и в най-трудните. След почивката, в която се презаредих, се завръщам с изчистен ум и гледам с нетърпение към новия сезон. Знам на какво съм способен и вярвам, че все още имам много, което мога да дам", написа Бернал в изявление.

Колумбиецът е част от тима на Неткъмпани Инеос от 2018 година, тогава под името Скай, а в това време има 12 участия в Гранд Тура.

2027 🤝 We're excited to secure a strong core of riders for next season and beyond, extending the contracts of Connor Swift, Sam Watson, Tobias Foss, Axel Laurance, Kim Heiduk, Brandon Rivera and Óscar Rodríguez. https://t.co/ydglCTQ3Ft https://t.co/d3t1qY2s58 — Netcompany INEOS (@NetcompanyINEOS) November 24, 2026

През 2022 година Еган Бернал претърпя тежка катастрофа по време на тренировка в родината си, при която се сблъска със спрял автобус, докато караше велосипеда си с около 65 км/ч. Той счупи гръбначен прешлен, дясната бедрена кост и дясната капачка на коляното, както и пневмоторакс. По думите му инцидентът го е оставил с 95% вероятност да остане парализиран от кръста надолу.

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Снимки: Gettyimages