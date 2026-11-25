БФ Бадминтон продължава успешната реализация на програмата “Децата и бадминтона“

Българска федерация бадминтон продължава успешната реализация на програмата „Децата и бадминтона“, осъществявана с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта (ММС). Инициативата се утвърди като един от най-значимите проекти за популяризиране на бадминтона сред подрастващите, насърчаване на здравословния начин на живот и откриване на млади спортни таланти. Със своята близо 60-годишна история и 58 спортни клуба в цялата страна Българска федерация бадминтон последователно работи за развитието на детско-юношеския спорт и създаването на достъпни условия за спортни занимания на деца от различни социални групи. Изключителната, безрезервна и последователна подкрепа на Министерството на младежта и спорта е в основата на успешното развитие и устойчивостта на програмата „Децата и бадминтона“.

Благодарение на финансовата помощ и отличното партньорство с Министерството, през годините инициативата е достигнала до близо 10 000 деца в цяла България, предоставяйки им възможност да спортуват, да развиват своите способности и да изграждат здравословни навици.

"Българска федерация бадминтон изразява своята най-искрена благодарност и дълбока признателност към Министерството на младежта и спорта за изключителното съдействие, доверието и безрезервната подкрепа. Тази помощ е не просто инвестиция в спорта, а инвестиция в здравето, възпитанието и бъдещето на българските деца", заявиха от централата.

През 2026 година проектът предвижда провеждането на 840 спортни занимания за 288 деца на възраст от 10 до 14 години, разпределени в 24 групи от осем населени места в страната. В реализацията участват 12 спортни клуба и 12 квалифицирани специалисти, които ще осигурят качествено начално обучение и подходящи условия за спортно развитие.

Сред основните цели на програмата са повишаване на двигателната активност, изграждане на дисциплина, отборен дух и здравословни навици, както и откриването на минимум 30 талантливи деца, които ще получат възможност да продължат развитието си в спортните клубове.

Най-перспективните участници ще могат да се включат в Националната верига „Млади таланти“ и впоследствие в държавните първенства по бадминтон през 2027 година.

Програмата вече е доказала своята значимост не само за масовия спорт, но и за изграждането на бъдещи шампиони. Сред успешните примери са двукратната европейска шампионка за девойки Калояна Налбантова и бронзовата медалистка от Европейско първенство Цветина Попиванова - доказателство, че ранното откриване на таланти и системната спортна подготовка създават възможности за успехи на международната сцена.

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