Ще борят допинга с над 50 млн. долара догодина

Бюджетът на Световната антидопингова агенция (УАДА) за следващата година ще бъде 56,3 милиона долара, сочи доклад, представен на заседание на Управителния съвет на организацията, провеждащо се в Астана.

Докладът беше представен от Карл Щос, председател на Финансовия комитет към агенцията.

„Бюджетът за оперативни приходи за 2027 година е 56,3 милиона долара, което представлява увеличение от 8,5% спрямо 2026-а. Оперативните разходи са определени на 53,4 милиона долара - ръст от 6,9%. Оперативната печалба, преди амортизации и финансови разходи, се прогнозира на 2,9 милиона долара, като се очаква и укрепване на наличностите чрез добавяне на приблизително 500 000 долара към резервите. Увеличеното финансиране е насочено към сферите на науката и медицината, разузнаването и разследванията, правните въпроси, дигиталните технологии, както и към ИТ и киберсигурността“, заяви Щос.

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