Община Троян награди спортисти и треньори

Общинският съвет в Троян реши на днешното си заседание да бъдат наградени за постигнати резултати петима троянски спортисти и техните треньори. Спортистите са от три клуба в Троян, а постиженията им са от европейско, балканско и световно първенство. Общата сума на еднократните парични награди е 6280 евро.

Одобрени за награда са състезателите на Карате клуб „Атнес“ Рени Димитрова и Ани Методиева, заели второ място на Европейското първенство по шотокан карате за мъже и жени в София, както и Марио Бисеров, класиран на трето място. Тримата състезатели ще получат по 700 евро, а техните треньори Румен Атев, Ивалина Станева и Айгюн Джевдет – по 500 евро.

Кристина Петрова от Клуб по конен спорт „Буцефал Ендюрънс“ ще получи 100 евро за първото си място в отборното състезание по конен спорт – издръжливост, във възрастовата група на юноши и млади ездачи на Балканския шампионат в Буфтея, Румъния. Нейният треньор Жанина Иванова ще бъде наградена с 80 евро.

Таня Радулова от Спортен самбо клуб „Чавдар – Троян“ ще получи 1500 евро за третото си място на Световното първенство по самбо за жени в категория до 54 кг. Треньорката ѝ Цветомира Димитрова ще бъде отличена с 1000 евро.

Комисия, назначена със заповед на кмета Донка Михайлова, е разгледала постъпилите номинации и е определила размера на наградите, като е съобразила вида на състезанията, конкуренцията в съответните категории и критериите, заложени в приложенията към Правилника за награждаване на изявени спортисти и техните треньори от Община Троян.

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