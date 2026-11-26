Участници в Бостънския маратон спечелиха Международната награда за феърплей

Бегачите от Бостънския маратон Арън Бегс и Робсън Де Оливейра бяха отличени с престижната Международна награда за феърплей. Признанието идва след тяхната безкористна постъпка по време на тазгодишното престижно шосейно състезание с платинен етикет от календара на Световната атлетика, в което двамата помогнаха на друг състезател да завърши дистанцията.

По-рано през годината Международният комитет за феърплей, в партньорство със Световната атлетика, отново призова феновете от целия свят да номинират моменти, които най-силно олицетворяват спортсменския дух. Специално жури разгледа всички предложения, след което привържениците гласуваха в социалните мрежи на Световната атлетика за събитието, което според тях е най-ярък пример за честна игра. Гласовете на публиката и на журито бяха обединени, за да определят категоричния победител — постъпката на Бегс и Де Оливейра, които се притекоха на помощ на Аджай Харидасе в Бостън.

Бегс бе първият, който спря, за да вдигне падналия Харидасе, след като той не успяваше да се изправи сам. Тъй като пострадалият бегач все още трудно се държеше на крака, Де Оливейра също се включи. Двамата подкрепиха Харидасе под мишниците и го съпроводиха до финалната линия, пренебрегвайки възможността да запишат лични рекорди.

"Чувството да спечелим тази награда е напълно нереално“, сподели Бегс. "Когато разбрахме за номинацията, дори не сме си представяли, че ще спечелим в конкуренция с елитни спортисти от световна класа. Въпреки че отличията се връчват на мен и Робсън, огромна заслуга има и Аджай. От момента, в който се приближих към него, решимостта и смелостта му да стигне до финала бяха невероятни. Реакцията ми беше напълно естествена — втурнах се да му помогна, без да се замислям. Знаех, че трябва да подкрепя колега бегач. Отдавам това на доброто възпитание и житейския опит, включително ценностите и стандартите на Британската армия. Бяхме трима непознати от три различни континента, а днес сме приятели за цял живот.“

Де Оливейра също подчерта значението на взаимната подкрепа и силата на духа: "По време на това състезание осъзнавах, че няма да имам сили да помогна сам, но когато видях Арън, разбрах, че той е отговорът на молитвите ми. Що се отнася до жертването на личния резултат — времето е просто число. Да проявиш съпричастност и да помогнеш на Аджай беше единственото правилно решение. Той заслужава не по-малко признание, защото показа невероятна устойчивост и воля, борейки се да стигне до финала на маратона.“

Президентът на Световната атлетика Себастиан Коу коментира отличието: "Изключително съм радостен, че нашият спорт продължава да отдава дължимото на тези открити прояви на феърплей и другарство. Да протегнеш ръка на друг бегач, докато самият ти изпитваш тежестта на изтощителното бягане, е истинският белег за висок спортен дух.“

Президентът на Международния комитет за феърплей Сунил Сабхарвал допълни: "Спортът почита тези, които разширяват границите на човешките възможности, а феърплеят — онези, които издигат стандартите на човешкото поведение. От 2003 година нашето партньорство със Световната атлетика цели да гарантира признание и за двете. Приветстваме тазгодишните изключителни номинации и най-сърдечно поздравяваме победителите.“



Колаж: World Athletics

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