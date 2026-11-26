Марк Инглиш и Кейт О'Конър са "Атлети на годината" в Ирландия за 2026 г.

Марк Инглиш и Кейт О'Конър бяха обявени за съвместни носители на отличието "Атлет на годината" на Националните атлетически награди на Ирландия. Двамата споделиха най-високото индивидуално отличие след изключителен сезон за ирландската атлетика, белязан от титли от Европейското първенство на открито в Бирмингам.

Марк Инглиш направи впечатляваща кампания през 2026 година, превръщайки се в първия ирландски атлет при мъжете с индивидуално злато от Европейско първенство на открито, спечелвайки финала на 800 метра в Бирмингам с време 1:45.26. В полуфиналите на шампионата той подобри стоящия 48 години рекорд на първенствата с резултат 1:43.39.

Сезонът на Инглиш беше белязан и от редица лични и национални рекорди. Той подобри ирландския рекорд на 800 метра в зала до 1:44.23, постави нов национален рекорд на 1000 метра с 2:15.82 и постигна най-доброто си време в кариерата на 800 метра от 1:42.78 на Световния атлетически шампионат Ultimate в Будапеща. В рамките на церемонията той заслужи и отличието за атлет на годината в средните бягания.

Кейт О'Конър продължи възхода си сред световния елит в многобоя. Тя бе отличена като съпобедител за главната награда и грабна статуетката за атлет на годината в техническите дисциплини и многобоя, след като спечели злато в седмобоя на Европейското първенство в Бирмингам и титлата на Игрите на Британската общност в Глазгоу.

Наградата за "Отбор на годината" спечели мъжкият национален отбор по крос-кънтри за мъже, съставен от Джак О'Лиъри, Брайън Фей, Кормак Долтън, Дара Макелхини и Ефрем Гидей. Те завоюваха сребърните медали на Европейското първенство по крос-кънтри в Португалия, постигайки първо отборно отличие за Ирландия при мъжете от 25 години насам.

Сред останалите отличени на церемонията бяха Расидат Аделеке (атлет на годината в спринт и препятствия), Ник Григс (атлет на годината в бяганията на дълги разстояния), Шеймъс Кларк (атлет под 20 години) и Орла Комърфорд (параатлет на годината). В Залата на славата беше приета Олив Лафнейн.



Снимки: European Athletics и Getty Images

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