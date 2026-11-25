Проведе се работна среща за подобряване на условията за подготовка на лекоатлетите в София

Президентът на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов, представители на софийските лекоатлетически клубове и новото ръководство на Национална спортна база (НСБ) проведоха работна среща, на която бяха обсъдени проблемите, свързани със състоянието, реда и организацията на ползване на закритата лекоатлетическа писта на Националния стадион “Васил Левски“.

Съоръжението е основно място за подготовка на лекоатлетите в столицата през зимните месеци, където над 70 треньори провеждат занимания със своите състезатели.

По време на срещата от ръководството на НСБ беше поет ангажимент за:

- Извършване на ремонт на закритата лекоатлетическа писта;

- Въвеждане на контролиран режим на достъп и ползване на съоръжението;

- Осигуряване на съблекални, помещения за треньорите и складови пространства за спортния инвентар.

“Удовлетворен съм от проведената среща. Разговорите преминаха в конструктивен и доброжелателен дух и ясно пролича желанието на новото ръководство на Национална спортна база да ни помогне в стремежа ни да осигурим по-добри условия за работа на треньорите и подготовка на състезателите“, коментира президентът на БФЛА Георги Павлов.

Българската федерация по лека атлетика продължава да работи активно за подобряване на спортната инфраструктура в страната и за решаването на проблемите, с които ежедневно се сблъскват клубовете, треньорите и атлетите.

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