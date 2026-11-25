10 любопитни факта за Клаудия Казимерска

Полската лекоатлетка Клаудия Казимерска несъмнено се превърна в една от най-ярките сензации на европейската сцена през изминалото лято, затвърждавайки позициите си на сериозен фактор за предстоящия сезон през 2027 година. В сайта на Европейската атлетика представиха десет интересни детайла от живота и кариерата на талантливата бегачка на 1500 метра.

1. Непобедим септември

След като спечели сребърен медал на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам през 2026 година, Казимерска триумфира във всичките си три старта през септември. Поредицата започна с победа във финала на Диамантената лига, премина през титла на световния финален шампионат и завърши с успех в бягането на една миля на турнира "Атлос“ в Лондон.

2. Празник с рекорд

Първият диамантен трофей в кариерата на полякинята дойде само два дни след нейния 25-и рожден ден. С изключително тактическо бягане тя надделя над елитна конкуренция, включваща олимпийски и световни медалистки като Джорджия Хънтър-Бел, Джесика Хъл и Ники Хилц, финиширайки с най-доброто време в света за сезона – 3:54.05 минути.

3. Тежка травма и съмнения

През януари 2025 година състезателката претърпява скъсване на лабрума на тазобедрената става, което я изважда от целия сезон на закрито. Контузията поражда сериозни въпроси дали ще може да продължи със спорта на най-високо ниво, но възстановяването ѝ води до невероятни резултати година по-късно.

4. Диплома от САЩ

Подобно на много млади таланти, Казимерска заминава за Съединените щати, за да съчетае висшето си образование с професионалния спорт. Тя учи три години в Университета на Орегон и тренира на емблематичния стадион "Хейуърд Фийлд“, завършвайки своето обучение през юни 2025 година.

5. Американската мечта

Престоят зад Океана се оказва ключов етап в развитието ѝ, поради което тогава 24-годишната атлетка решава да остане да живее в Орегон и след дипломирането си. Въпреки колебанията в студентските си години, тя признава, че някога дори не си е представяла подобен житейски път.

6. Големият пробив през 2026 година

През 2025 година Казимерска записва 18-о най-бързо време за сезона на 1500 метра (3:57.95 минути) при седмото си място на Световното първенство в Токио. През 2026 година обаче тя подобрява това постижение три пъти, сваляйки близо четири секунди от личния си рекорд чак до върховия си резултат на финала на Диамантената лига в Брюксел.

7. Концерт на Хари Стайлс

след национална титла Балансът между личния живот и тежките тренировки е важен за Казимерска. През 2023 година, след като печели титлата на Полша до 23 години на 1500 метра по-рано през деня, вечерта тя празнува и танцува на концерта на Хари Стайлс.

8. Първи международен медал

Европейските първенства за юноши и девойки под 18 години са традиционен трамплин за бъдещи звезди. Именно там Казимерска записва първия си голям международен успех, печелейки бронз на 1500 метра в Дьор през 2018 година в бягане, оглавено от ирландката Сара Хийли.

9. Възнаградено търпение

Пътят от първото международно отличие до следващия голям подиум се оказва дълъг. Макар редовно да достига финали на престижни форуми, полякинята трябваше да чака чак до континенталния шампионат в Бирмингам през 2026 година, за да се окичи с дългоочакваното сребро.

10. Осиновеният домашен любимец

През 2025 година полската лекоатлетка осиновява котка от приют за новия си дом в Орегон. Домашният любимец на име Клу бързо се превръща в неин верен спътник и своеобразен талисман за късмет по пътя към световния връх.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages