Европейските шампиони Шруб и Гийемо повеждат Франция на първенството по крос-кънтри в Белград

Европейският шампион и рекордьор на 10 километра Ян Шруб е сред водещите фигури в състава на Франция за Европейското първенство по крос-кънтри, което ще се проведе в сръбската столица Белград на 13 декември.

Шруб влезе в историята на шампионата през 2023 година в Брюксел, когато се превърна в първия френски атлет с индивидуално злато при мъжете. След силен старт на 2026 година, белязан от европейски рекорд на 10 км с време 26:43 минути в Кастейон, 30-годишният състезател и дипломиран лекар пропусна целия сезон на открито заради стрес фрактура на таза.

Шруб, който спечели отборно злато с Франция през 2021 и 2022 година, ще води силен състав, в който влизат още Антоан Сенар и Бастиан Огюсто, финиширали веднага след него в Алон. В същото време световният шампион на 10 000 метра Джими Гресие, завоювал сребро в Лагоа през миналия сезон, сам се отказа от участие в надпреварата.

Завръщане на медалистите от предходния шампионат Въпреки това френската селекция включва редица медалисти от Европейското първенство през 2025 година. При жените на старт ще застане действащата европейска шампионка на 1500 метра в зала Агат Гийемо, която завърши 11-та индивидуално миналата година и изведе отбора на Франция до бронзовите отличия, само на точка пред тима на Италия.

В категорията до 23 години при мъжете основни претенденти ще бъдат миналогодишните сребърен и бронзов медалисти Орелиен Раджа и Пиер Буди.

Сериозни очаквания има и към 18-годишния Алоис Абрахам, който миналия сезон грабна бронз при юношите до 20 години с мощен финален спринт. Младият талант, който ще има право да се състезава при юношите и през следващата година, свали личните си рекорди на писта до 3:35.64 минути на 1500 метра и 7:46.48 минути на 3000 метра, след като завоюва и сребърен медал на 3000 метра на Световното първенство за юноши до 20 години в Юджийн.

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