Ник Григс ще защитава европейската си титла по крос-кънтри в Белград

Ник Григс бе включен в състава от 30 атлети на Ирландия за предстоящото Европейско първенство по крос-кънтри, което ще се проведе в сръбската столица Белград на 13 декември.

След като преди това спечели три последователни индивидуални сребърни и бронзови отличия, през миналата година в Лагоа Григс грабна златото при младежите до 23 години. С това постижение той стана първият ирландец с индивидуална титла в историята на европейските първенства по крос-кънтри, като същевременно изведе страната си и до златото в отборното класиране.

В момента Григс учи и се състезава за Университета на Орегон. Той пропусна националния шампионат на Ирландия миналия уикенд, но наскоро завърши девети на колежанското първенство, демонстрирайки отлично завръщане на пистата след контузия в коляното, извадила го от тренировъчен режим за седем седмици.

Ирландският отбор при мъжете също влиза в надпреварата със самочувствие, след като миналия сезон спечели сребърен медал — първо отборно отличие за страната в тази дисциплина от 2000 година насам. Селекцията отново включва тримата водещи бегачи от Лагоа: Джак О'Лиъри, Брайън Фей и Кормак Долтън. В индивидуалното класиране тогава О'Лиъри и Фей влязоха в първата десетка, заемайки съответно пето и десето място, докато Долтън финишира 11-и.

Женският тим на Ирландия ще бъде воден от шампионката на страната Фиона Евърард, която също завърши на десето място в Лагоа преди година. Сред другите забележителни имена в състава е и бронзовата медалистка при девойките до 20 години Ема Хики.

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