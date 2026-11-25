Полумаратонът на Бат става британска квалификация за Европейското в Белград през 2027 г.

Полумаратонът на Бат беше официално потвърден като квалификационно състезание за определяне на националния отбор на Великобритания по полумаратон за Европейското първенство по шосейно бягане през 2027 г. Шампионатът на континента ще се проведе в Белград (Сърбия) на 17 и 18 април 2027 г., като полумаратонът открива програмата на първенството в съботния ден.

Според регламента на Британската атлетика, първите двама британски атлети при мъжете и първите две жени на състезанието в Бат на 14 март 2027 г. ще получат директна квота за отбора на Великобритания и Северна Ирландия. За да бъде зачетено класирането им, бегачите трябва да са покрили нормативите за квалификация, определени на 63:00 минути за мъже и 72:00 минути за жени. Времената могат да бъдат постигнати в периода между 1 март 2026 г. и 14 март 2027 г.

"Изключително сме щастливи, че полумаратонът на Бат през 2027 г. ще бъде официалното квалификационно състезание на Британската атлетика за полумаратона на Европейското първенство по шосейно бягане през 2027 г. Събитието привлече някои от най-добрите британски атлети в бяганията на дълги разстояния през годините, а допълнителният стимул за международна селекция ще създаде оспорвана конкуренция. Очакваме с нетърпение да посрещнем следващото поколение британски таланти в Бат за един незабравим състезателен ден следващия март", заяви Спенсър Бардън, ръководител на елитните атлети в London Marathon Events.

През последните две години надпреварата в Бат вече бе затвърдена като ключова за британската школа, служейки за национална квалификация за Световното първенство по шосейно бягане. Статутът на официална селекция осигурява висока конкуренция и среща най-добрите бегачи на страната, като превръща трасето в Бат в основен трамплин към големите международни форуми.

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