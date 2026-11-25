В Европейския парламент дискутираха запазването на санкциите срещу Русия в международния спорт

Забраната за участие на руски отбори и спортисти, състезаващи се под руския флаг във всякакви спортни прояви в Европейския съюз, вписана във 22-рия пакет от санкции Европейската комисия (ЕК), разискваха депутатите в Европейския парламент в Страсбург.

Еврокомисарят по въпросите на справедливостта между поколенията, младежта, културата и спорта Глен Микалеф коментира, че в Русия спортът е политически инструмент и отдавна режимът го използва, за да легитимира поведението си, като прави това по възможно най-отблъскващия начин. Участието на атлетите под неутрални цветове никога не е било ограничено и никой няма възражение срещу участието на отделни спортисти, посочи той и допълни, че проблемът е с държавата и символите ѝ.

По думите му позицията на комисията е принципна и единна и почива на четири мерки. Те са свързани с диалог със спортните органи и организации, които в Европа все повече се притесняват от решението на Международния олимпийски комитет и отказът на някои правителства да използват държавни средства за прояви, които легитимират руската агресия. Съществува и юридически проблеми, защото в руските федерации получават указания да водят дела срещу международните спортни органни. Третата сфера на мерки е свързана с визови насоки да не се издават визи на спортисти, състезаващи се под руски държавни символи. Четвъртата сфера засяга финансирането, като на организации, които загърбват насаждането на страх и гонения, ще се спира финансирането, обясни еврокомисарят.

Анджей Халицки посочи от името на групата на Европейската народна партия, че руското знаме и руският химн днес символизират агресия, насилие и престъпления, а руските спортисти, които подкрепят тази агресия, не могат да имат достъп до спортните съоръжения. Освен ако не се отрекат от тази агресия – тогава може да се намери друг начин те да участват в спортни състезания, каза Халицки.

От името на групата Прогресивния алианс на социалистите и демократите Ханес Хайде каза, че спортистите на Путин са „войници в спортен екип“, защото осигуряват на режима образите на нормалност и международно признание, от които той се нуждае за своята военна пропаганда. По думите му завръщането на международната спортна сцена на фона на бруталната агресивна война е грешен сигнал. Европейското право стои над арбитражните решения на Спортния арбитражен съд, а за влизането в страната и организирането на събития на европейска земя решават суверенните демократични държави членки, посочи Хайде.

Никой спортист не трябва да бъде преценяван по друго, освен по своето усилие и резултати, а изключването на руските спортисти нарушава спортните принципи, заяви Александър Николич от групата „Патриоти за Европа“. Той подчерта, че спортистите не могат да бъдат заложници на геополитическото положение.

Адам Биелан, чието изказване бе от името на групата на Европейските консерватори и реформисти каза, че само затягането на санкциите и твърдата позиция на Европа могат да принудят Путин да прекрати огъня. По думите му Русия на Путин няма нищо общо с мира или зачитането на правата на човека – ценностите на олимпизма. Според него допускането ѝ до състезания е легитимиране на руските престъпления и плесница за украинските спортисти.

Според Лоранс Фаренг от групата „Обнови Европа“ руското знаме е недопустимо при всички спортни състезания и прояви. Преди няколко месеца всички ние, с малки изключения, изобличихме участието на руските спортисти в параолимпийските игри, каза Фаренг. Тя благодари на ЕК за ясната позиция руските спортисти да не участват в европейски спортни прояви докато тече войната на Русия срещу Украйна.

Виле Нинистьо от името на Зелените/Европейски свободен алианс коментира, че в Украйна от цяло едно поколение е открадната възможността да изпитва радостта от физическата активност и спорта, а Русия използва спорта, за да лъска собствената си пропаганда. Той определи решението на Международния олимпийски комитет да разреши участието на Русия в бъдеще като срамно.

Спортистите жертват всичко за една мечта за медал и трябва да гледаме на тях като отделни личности, а не като равностойни на правителството им, посочи Каролина Мораче от групата на Левицата. Тя подчерта, че спортистите не трябва да се заклеймяват и да се разглеждат като част от геополитическите проблеми.

Когато виждате мъже да се състезават с жени в плувни състезания, ръкопляскате на това, не искате да ограничавате спорта, но руските хокеисти са истинският проблем за вас и от това ще рухне целият Европейски съюз, каза Милан Мазурек от групата „Европа на суверенните нации“.

Допускането на Русия обратно докато продължава да нарушава международното право изпраща опасен сигнал за безнаказаност, каза българският евродепутат Никола Минчев, част от групата на "Обнови Европа". По думите му ако Русия иска отново да развее спортните си знамена и да облече спортните си екипи, трябва да прибере ракетите и дроновете си. Той припомни, че Русия похарчи около 50 милиарда долара за зимните олимпийски игри в Сочи през 2014 г., като инвестира в подобряване на имиджа си около месец преди да анексира Крим.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google