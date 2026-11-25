Грьовдал се завръща на Eвропейското по крос-кънтри 20 години след дебюта си

Трикратната шампионка при жените Каролине Грьовдал ще направи дългоочаквано завръщане на международната сцена по крос-кънтри. Норвежката атлетка бе включена в състава на своята страна за Европейското първенство по крос-кънтри в Белград 2026, което ще се проведе на 13 декември.

За 36-годишната бегачка, която стана майка през май, това ще бъде участие точно 20 години след първия ѝ старт на този форум. През 2006 г. едва 16-годишната тогава Грьовдал спечели сребърен медал в надпреварата при девойките под 20 години в Леняно, Италия.

Малко атлети могат да се похвалят с толкова дълга и успешна история на европейските първенства по крос-кънтри. След като завоюва титлата при девойките до 20 години в Дъблин през 2009 г., норвежката натрупа осем индивидуални класирания на подиума при жените, увенчани с три поредни победи между 2021 и 2023 г.

При последния си триумф в Брюксел през 2023 г. Грьовдал надделя над настоящата двукратна шампионка Надя Батоклети, като двете ще подновят съперничеството си в сръбската столица. Норвежката записа и един от най-големите си успехи на Европейското първенство по лека атлетика в Рим през 2024 г., където грабна злато в полумаратона и сребро на 5000 метра.

Включването ѝ в отбора за Белград е важен етап от нейното възстановяване и връщане към оптимална състезателна форма. Първоначално тя възнамеряваше да се състезава на Световното първенство по бягане на шосе през септември, но впоследствие се оттегли. Така стартът в Белград ще бъде първото ѝ състезание от август 2025 г. насам.

Норвежкият отбор ще разчита на утвърдени медалисти и при мъжете в лицето на Магнус Тув Мюре и Нарве Гиле Нордос. Мюре завоюва индивидуално сребърно отличие зад французина Ян Шруб на първенството в Брюксел през 2023 г., докато Нордос стигна до бронза на 1500 метра на Световното първенство по лека атлетика в Будапеща същата година.

През настоящия сезон Нордос потвърди отличната си скорост и на шосе, след като през април постави национален рекорд на Норвегия на 5 км с време 13:10 в Лил. Поради отсъствието на трикратния шампион при мъжете Якоб Ингебригтсен, именно Мюре и Нордос ще оглавят битката за индивидуални и отборни отличия за Норвегия.

В женската надпревара към Грьовдал ще се присъединят европейската шампионка на 1500 м за девойки до 20 години от 2021 г. Ингеборг Йостгорд, Маделен Ванвик Холум и Селма Льокен Енгдал.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages