Близо 50 000 души кандидатстваха за участие в маратона на Дъблин през 2027 г.

Огромен интерес предизвика предстоящото издание на маратона в Дъблин за 2027 година, след като близо 50 000 бегачи подадоха заявки за наличните едва 17 200 места чрез общата лотария.

Организаторите отчетоха исторически връх от 49 575 кандидатствали, което представлява 6-процентен ръст спрямо 2026 година. Въпреки засиленото търсене, общият лимит на участниците остава фиксиран на 22 500 души. За сравнение, в тазгодишното издание на надпреварата се включиха рекордните 19 190 състезатели.

Всички кандидати се уведомяват по електронната поща в рамките на деня дали са спечелили стартов номер за събитието догодина. На тези, които не са изтеглени в жребия, таксата за участие ще бъде възстановена, като те запазват възможността да си осигурят място чрез официалната благотворителна програма на маратона.

Ограничен брой квоти са запазени и за състезатели, които покриват нормативите за бързина в съответните възрастови категории. Всички върнати места ще бъдат пуснати за свободна продажба на 14 юли 2027 година, като предимство ще имат първите записали се при наличие на свободен капацитет. Бегачите с потвърдено участие ще могат да преотстъпят своя номер на друг състезател в официалния трансферен прозорец между 21 юли и 22 септември 2027 година.

Таксата за регистрация за 2027 година ще се увеличи от 110 на 130 евро, което е първото поскъпване от пет години насам. Главният изпълнителен директор на "Дъблин Маратон Груп“ Шон О'Риан аргументира решението с растящите разходи по организацията.

"Анализирахме финансовата ни устойчивост за следващите години. Когато погледнем средствата, необходими за организирането на събитието, натрупаната инфлация за последните пет години е между 18 и 20 процента“, обясни той. "Отчитаме значителен ръст в разходите за инфраструктура, охрана, медицинско обслужване и организация на движението. За пълна прозрачност ще отбележа, че бюджетният ни излишък за тази година е под 70 000 евро, докато в минали периоди беше значително по-висок.“

Юбилейното 46-о издание на маратона в Дъблин ще се проведе на 24 октомври 2027 година.

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