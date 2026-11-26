Кевин Портър ще продължи кариерата си в тима на Орландо Меджик

Свободният агент Кевин Портър се съгласи да подпише договор с тима на Орландо Меджик, съобщиха от клуба от Националната баскетболна асоциация.

Контрактът е за две години, но финансовите параметри по него не бяха обявени публично.

26-годишният Портър за последно игра за Милуоки Бъкс. В 38 мача през миналия сезон той постигна по 17,4 точки, 7,4 асистенции и 5,2 борби средно на мач, като постигна десет "дабъл-дабъла" и два "трипъл-дабъла".

В кариерата си Портър е играл още за отборите на Кливланд Кавалиърс, Хюстън Рокетс и Лос Анджелис Клипърс.

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