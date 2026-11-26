Реал Мадрид прекъсна негативната си серия в Евролигата с домакински успех над Жалгирис

Финалистът от последното издание на Евролигата Реал Мадрид сложи край на серията си от две поредни загуби в турнира с домакинска победа със 108:94 над литовския Жалгирис Каунас в последния мач от 14-ия кръг на турнира.

"Белите" изградиха двуцифрен аванс още в първата четвърт и практически в нито един момент до края на срещата той не падна под десет точки.

Най-резултатен за осмата победа на Реал Мадрид бе Андрес Фелис, който реализира 20 точки. Еди Тавареш прибави още 16, а с 15 завърши Тео Маледон. За Жалгирис, който допусна втора поредна загуба, но има същия баланс като Реал от осем победи и шест поражения, най-добрър бе Мариус Григонис с 24 точки. Още 21 добави Ажуолас Тубелис.

С осем победи вече е и отборът на Партизан Белград, който спечели с 84:71 при визитата си на Дубай.

Срещата в Емирствата вървеше в полза на домакините до началото на последната четвърт, в която обаче сръбският гранд се наложи с 26:9, за да осъществи обрат.

Плеймейкърът Карлик Джоунс бе над всички за Партизан с 21 точки, 5 борби и 6 асистенции, а Никола Танаскович прибави още 12 точки. За Дубай, който пропусна да се поздрави с десета победа през сезона, Дуейн Бейкън и Джарон Блосъмгейм вкараха по 13 точки, но домакините показаха отчайваща за привържениците им стрелба от тройката, като вкараха само един път от 19 опита от далечна дистанция.

В друг мач от кръга Баскония постигна едва втората си победа от началото на сезона след 86:81 над турския Анадолу Ефес.

Във Витория-Гастеис домакините наложиха волята си след много силно представяне в третата четвърт, която спечелиха с 29:11. Крис Дуарте реализира 14 точки, с които бе най-резултатен в редиците на Баскония, а 18-годишният словенец Стефан Йоксимович добави 12 точки, 6 борби и 6 асистенции. С 12 точки приключи и Коби Симънс.

За Анадолу Джордан Лойд отбеляза 16 точки, а с 13 остана Колин Малкълм.

В класирането в Евролигата води Олимпиакос с 11 победи и 3 загуби, пред Валенсия и Панатинайкос с по 10 победи и Фенербахче и Дубай с по 9 победи.

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