Авдия и Лилард изведоха Портланд до ценен успех над Сан Антонио за Купата на НБА

Дени Авдия отбеляза 33 точки, а Деймиън Лилард добави още 29 за победата на Портланд Трейл Блейзърс със 116:111 над Сан Антонио Спърс в третия двубой на двата тима от груповата фаза на турнира за Купата на НБА.

За състава на домакините, които вече са с баланс от 12-6 през сезона, Сиди Сисоко се отчете с 16 пункта. Джру Холидей се включи силно от резервната скамейка с 11 точки, а Скут Хендерсън завърши срещата с 10.

These two Deni Avdija fans' reactions to his clutch three down the stretch? PURE GOLD. https://t.co/AmryH24C63 — NBA (@NBA) November 26, 2026

Въпреки поражението на Сан Антонио (16-4), Виктор Уембаняма изигра феноменален мач и бе най-резултатен сред всички на терена с 44 точки при стрелба 17 от 30, овладявайки 16 борби и записвайки два чадъра. Стефон Касъл също се представи на високо ниво с 20 точки, шест борби и девет асистенции, докато Девин Васел реализира 18 точки.

DAMIAN LILLARD WHERE DO WE BEGIN https://t.co/VzN1gWrEkI — Portland Trail Blazers (@trailblazers) November 26, 2026

С тази победа тимът на Портланд запазва реални шансове за класиране към директните елиминации с баланс от 2-1 в групата и точкова разлика от плюс 7. Сан Антонио продължава да води в групата си с впечатляваща разлика от плюс 48 пункта.

Despite the loss, here’s Victor Wembanyama going off for: 44 PTS - 17 REB - 3 AST - 2 BLKS 🕊️ https://t.co/zEF1scV1Ep — Bala (@BalaPattySZN) November 26, 2026

Решителните последни мачове от груповата фаза за двата отбора са в петък, когато Сан Антонио гостува на Лос Анджелис Лейкърс, а Портланд е домакин на Голдън Стейт.

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