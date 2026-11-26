Първенство на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА), мачове от редовния сезон:
Филаделфия - Маями 111:104
Шарлът - Чикаго 105:107
Ню Йорк - Кливланд 121:102
Оклахома Сити - Минесота 106:113
Мемфис - ЛА Клипърс 115:97
Милуоки - Бруклин 97:104
Хюстън - Финикс 116:104
Портланд - Сан Антонио 116:111
Голдън Стейт - Сакраменто 129:110Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Стани част от отбора. Вземи своя екип на националния отбор по баскетбол в новия онлайн магазин: https://teambulgariabasket.bg/