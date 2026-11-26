Неудържим Макданиелс и рекордна резултатност за Минесота срещу Бруклин

Минесота Тимбъруулвс постигна категоричен домакински успех над Бруклин Нетс със 142:116 в среща от редовния сезон на НБА, белязана от изключително силно представяне на Джейдън Макданиелс.

Макданиелс реализира върховите в кариерата си 34 точки, като завърши с "дабъл-дабъл", овладявайки 10 борби и подавайки 6 асистенции. 206-сантиметровото крило впечатли с изключителна успеваемост в стрелбата – 12 успешни опита от 16 изстрела от игра, включително перфектните 4 от 4 зад арката. Още в началото на третата четвърт той премина границата от 30 точки за едва трети път в мач от редовния сезон.

JADEN McDANIELS HOW DO YOU DO?!?!? https://t.co/NLQS7A4xjL — Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) November 26, 2026

Още петима баскетболисти на домакините завършиха с двуцифрен точков актив. Айо Досунму добави 23 точки, Ламело Бол вкара 17, а Терънс Шанън-младши се включи отлично от пейката със 17 точки и 5 асистенции. Джонатан Куминга също допринесе за изразителния резултат с 15 точки.

Ayo Dosunmu pulls the trigger and buries it from downtown 👀 https://t.co/AMrAzIyJT9 — Timberwolves Nation (@TWolvesNationCP) November 26, 2026

Със своите 142 точки Минесота записа най-резултатния си двубой през кампанията, докато тимът на Бруклин допусна най-голям брой точки в рамките на един мач през сезона. Тимбъруулвс записаха втора поредна победа и общо четвърта в последните си пет срещи, докато кризата при Нетс се задълбочи с пето поредно поражение.

Двубоят бе по-специален за Джулиъс Рандъл, който се изправи срещу бившия си отбор за първи път след трансфера през изминалото лято. След два сезона с екипа на Минесота, Рандъл бе изпратен в Бруклин като част от сделка между четири отбора, осигурила на "вълците" плеймейкъра Ламело Бол от Шарлът. Преди началото на срещата домакините почетоха Рандъл със специално видео с най-добрите му моменти.

Milwaukee BUCKS 97-104 Brooklyn NETS 💥 Tyler Herro (28P) / Julius Randle (28P) 🏀 #NBA #NetsWorld https://t.co/BLLC2mAjgz — 🏆 CS ES FÚTB⚽️L & MÁS ✨️ (@CabinaSports_) November 26, 2026

Рандъл бе водещият реализатор за гостите с 29 точки при завръщането си в залата. Микел Браун-младши отбеляза 17 точки, всички те преди почивката. Бруклин записа най-добрия си процент за сезона при стрелбата от зоната за три точки – 50% (18 успешни от 36 опита), но това не се оказа достатъчно за намиращия се в долната половина на Източната конференция отбор.

В следващите си срещи в сряда Бруклин гостува на Милуоки, а Минесота ще пътува за визита на Оклахома Сити.

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