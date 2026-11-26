41-годишният Леброн с дебютен трипъл-дабъл за Филаделфия

Леброн Джеймс записа първия си трипъл-дабъл с екипа на Филаделфия 76ърс, извеждайки тима си до домакински успех със 111:104 над Маями Хийт в среща от турнира за Купата на НБА. Ветеранът се отличи с 25 точки, 12 асистенции и 10 борби, а най-резултатен за победителите бе Тайрийз Макси с 30 точки.

За състава на Маями Янис Адетокунбо завърши с впечатляващ дабъл-дабъл от 32 точки и 14 борби, докато Дейвиън Мичъл добави 20 точки.

Домакините бяха принудени да играят втори пореден мач без болния Джоел Ембийд. Проблемите за Сиксърс се задълбочиха в края на втория период, когато Джейлън Браун почувства болки в лявото бедро, сам поиска смяна и се прибра директно в съблекалнята с актив от 6 точки. Браун вече бе пропуснал две срещи през миналата седмица заради същия проблем и не се завърна на паркета за второто полувреме.

LEBRON JAMES JUST PUT UP 14 STRAIGHT POINTS IN THE 2ND QUARTER 🫨👑 https://t.co/AwOhXW0XqD — NBA (@NBA) November 25, 2026

В отсъствието на основни фигури Джеймс пое лидерската роля. Преди двубоя наставникът на Маями Ерик Сполстра, с когото Леброн спечели шампионските титли през 2012 и 2013 година, заяви: „Времето винаги побеждава, но в момента Леброн прави живота му истински ад.“

Суперзвездата, който на 30 декември навършва 42 години, изригна в края на първото полувреме с 14 безответни точки. Серията му, стартирала с кош и фаул, бе гарнирана с три поредни успешни стрелби от зоната за три точки и пробив, извеждайки Филаделфия напред с 47:39 под бурните овации на феновете в залата.

TYRESE MAXEY FOR 30 🎯 Sixers lead late in the 4Q as they look to stay in contention to win @emirates NBA Cup East Group B on ESPN! https://t.co/GKRic9Qq3I — NBA (@NBA) November 26, 2026

Въпреки че този отрязък бе далеч от паметните му 25 поредни точки срещу Детройт в плейофите през 2007 година, представянето му бе напълно достатъчно за Сиксърс, които се нуждаеха от реабилитация след тежкото поражение от Портланд в понеделник.

Giannis Antetokounmpo vs the 76ers tonight: 32 PTS 14 REB 4 AST 2 STL 1 BLK 11-18 FGM (61 FG%) 10-13 FTM 36 MIN Did all he could. https://t.co/Vyyh4sOBo6 — The HEAT Realm (@WadexFlash) November 26, 2026

В заключителната четвърт Джеймс изправи трибуните на крака и с атрактивен пас за забивка през повече от половин игрище към Ви Джей Еджком, увеличил разликата на 98:84. Минута и 44 секунди преди края на редовното време ветеранът овладя и десетата си борба, подпечатвайки историческото за него постижение в състава на Филаделфия.

В следващите си мачове от редовния сезон в петък Маями гостува на Ню Йорк, а Филаделфия ще играе като гост срещу Индиана.

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