Кевин Дюрант премина границата от 33 000 точки, Хюстън надигра Финикс

Кевин Дюрант реализира 20 точки и стана едва петият състезател в историята на НБА, достигнал котата от 33 000 точки в кариерата си, извеждайки Хюстън Рокетс до победа със 116:104 над Финикс Сънс.

Дюрант завърши срещата със стрелба 7 от 15 от игра и овладя 10 борби. Точен изстрел от далечна дистанция 46,3 секунди преди края на втория период го нареди в престижния клуб заедно с легендите Леброн Джеймс, Карийм Абдул-Джабар, Карл Малоун и Коби Браянт.

KEVIN DURANT: 5TH PLAYER EVER TO REACH 33K CAREER POINTS 🔥 Joining LeBron James. Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone and Kobe Bryant! https://t.co/Ht9bu2iPHQ — NBA (@NBA) November 26, 2026

Загубата сложи край на серията от четири поредни успеха за Слънцата (баланс 9-8) и ги лиши от шансове за класиране напред в турнира за Купата на НБА. Хюстън (14-5) отпадна от надпреварата ден по-рано, след като Далас победи Денвър и триумфира в Група А на Западната конференция, осигурявайки си място в елиминационната фаза.

Алперен Шенгюн бе с ключов принос за успеха на Хюстън, записвайки третия си „трипъл-дабъл“ за сезона с 23 точки, 11 борби и 10 асистенции. Амен Томпсън се включи силно с 18 точки и 10 овладени топки под коша.

Büyücü iş başında 🪄 Alperen Şengün’den triple-double! 📊 23 SAYI | 11 RİB | 11 AST https://t.co/P10ahDBeYN — Houston Rockets Türkiye (@RocketsTUR) November 26, 2026

За състава на Финикс най-резултатен беше Девин Букър с 25 точки. Гостите имаха сериозни проблеми с мерника от тройката, като отбелязаха едва 5 стрелби зад арката и реализираха само 1 от последните си 24 опита от дистанция.

Devin Booker has 12 points with 2 3PM so far in the first quarter 🫣 https://t.co/UbMb0MakAZ — CantGuardBook (@CGBBURNER) November 26, 2026

Рокетс завършиха първото полувреме със серия от 12:5 и се оттеглиха на почивката с аванс от 66:56. В началото на заключителната четвърт „слънцата“ отвърнаха с ударна серия от 16:5 и се доближиха само на две точки от съперника. Фред ВанВлийт обаче пречупи устрема им с тройка от десния ъгъл, след което реализира още един далечен кош, за да увеличи отново разликата до 10 точки.

В предстоящите мачове Хюстън приема тима на Филаделфия в събота, а Финикс ще бъде домакин на Далас в петък вечер.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Стани част от отбора. Вземи своя екип на националния отбор по баскетбол в новия онлайн магазин: https://teambulgariabasket.bg/