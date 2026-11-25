Боян Йорданов: От волейболното игрище към новата му роля в живота

Бившият национал, който вече работи като спортен психолог, смята, че ако в Пекин през 2008 година сме имали спортен психолог, нещата можеше да се развият различно

Бившият национал Боян Йорданов бе гост в поредния епизод на SportCаstVolleybаll. В него разкрива поредица от любопитни подробности от спортния си път на клубно и национално ниво във волейбола. Говори и за новатата си роля в живота след завършека на спортната си кариера и ролята на психологията в живота на спортистите.

Волейболът е моят живот. Дълги години той определяше ежедневието ми, хората, с които се срещах, местата, на които живеех, и мечтите, към които се стремях. Днес вече съм в друга роля: завърших магистратура по спортна психология в Националната спортна академия „Васил Левски“ и започнах да работя със спортисти. Това не означава, че съм се отдалечил от волейбола. Напротив, опитвам се да използвам всичко, което съм преживял на игрището, за да помагам на други хора да се справят с трудностите в спорта. Волейболниновини

Иска ми се за спортната психология да се говори повече. Когато бях състезател, подобна подкрепа не беше особено разпространена в България. Дори днес има скептицизъм и спортистите понякога се притесняват да признаят, че имат нужда от помощ. Аз самият съм преживявал моменти на неувереност и затова знам колко важно е човек да може да говори за тях.

Боян Йорданов обяви нов проект

КАК ПРИЕХ КРАЯ НА КАРИЕРАТА СИ

Когато наближи краят на една толкова дълга кариера, човек мисли за него предварително. Аз го обмислях особено през последните години. Въпреки това, когато наистина взех решението да спра, усещането беше сякаш ме удари товарен влак. Няма как да изтриеш толкова години от живота си. Все пак смятам, че съм от късметлиите: имах дълга кариера, докато други спортисти са принудени да приключат рано заради контузии.

Интересното е, че дълго време след последния ми мач не изпитвах непреодолимо желание отново да играя. Едва наскоро, докато присъствах на тренировка на волейболния отбор на „Металург“ Перник, с който работя като спортен психолог, изведнъж страшно много ми се доигра. Липсва ми волейболът, разбира се. Гледам мачове, следя резултатите и се радвам на приятелите си, които още се състезават, както и на младите момчета, които идват след нас.

Но съм спокоен. В кариерата ми със сигурност е имало неща, които са можели да се развият по друг начин. Въпреки това не чувствам, че ми е останала някаква голяма неизпълнена мечта. Благодарен съм за възможностите, които имах, и това ми помага да приема новия етап от живота си.

ПОСЛЕДНИЯТ МАЧ И УДОВЛЕТВОРЕНИЕТО ОТ СВЪРШЕНАТА РАБОТА

Последният ми мач беше във финала срещу Ираклис. Губехме с 0:2 гейма, но успяхме да се съберем и да обърнем срещата до 3:2. Победата означаваше, че си свършихме работата. На следващия ден цялото тяло ме болеше, но бях щастлив и доволен. Вече бях решил, че това е краят, въпреки че от Арис искаха да остана и имах други предложения, включително от гръцки и български отбор.

Отидох в Арис с една основна цел: да помогна на отбора да се върне в най-високото ниво на гръцкия волейбол след години във втората дивизия. Честно казано, очаквах нивото там да е по-слабо, но се оказа сериозно предизвикателство. Чуждестранните състезатели бяха малко и противниците концентрираха вниманието си върху нас. Често срещах двоен и троен блок. Аз обаче винаги съм обичал предизвикателствата. Накрая изпитвах удовлетворение от свършеното. Волейболниновини

По-късно в клуба имаше промени в ръководството и финансови проблеми. Съжалявах особено за българските момчета, които бяха отишли там. Предупредих ги, че не познавам новите ръководители и не мога да гарантирам нищо за тях. Радвам се, че успяха да намерят други възможности да продължат сезоните си.

ПЪРВИТЕ МИ СТЪПКИ В СПОРТНАТА ПСИХОЛОГИЯ

Един от преподавателите ми каза, че преди да започна да работя като спортен психолог, е добре сам да посетя психолог, за да опозная по-добре себе си. В думите му има много истина. Все още не съм направил такава лична консултация. Смятам, че се познавам добре, но също така разбирам, че професионалист може да ми помогне да открия още неща за себе си.

Вече работя на практика. Помагам на волейболния отбор на Металург Перник. Работя и с деца на 11, 12 и 13 години във футболна академия. Заедно с Юли Караби Беров открихме кабинет в неговия фитнес на булевард „България“, където провеждам индивидуални консултации. Интерес към тази работа определено има. Вероятно ми помага и фактът, че съм бил професионален спортист на високо ниво. Хората знаят, че не говоря единствено от учебници, а и от личен опит.

ЗАЩО ПСИХИКАТА Е ТОЛКОВА ВАЖНА

През 2008 година, когато играех в Олимпиакос, мой съотборник беше американецът Рийд Приди. Пътувахме с автобуса за мач и забелязах, че слуша нещо на дискмен. Попитах го каква музика си е пуснал, а той ми обясни, че не слуша музика. Националният отбор на САЩ имал спортен психолог, който изпращал на играчите мотивационни и ментални материали за подготовката им за Олимпийските игри. По-късно американците станаха олимпийски шампиони в Пекин. Не казвам, че това е единствената причина за успеха им. Но дори подготовката на психиката да ти даде един или два процента предимство, това може да се окаже решаващо.

Днес физическата и техническата подготовка в спорта са достигнали много високо ниво. Разликите между отборите намаляват и се появяват силни състави от държави, от които преди не сме очаквали толкова много. Затова трябва да търсим предимство и в други области. Според мен във волейбола психиката има огромно значение, понякога дори 60–70 процента от представянето. Волейболниновини

Един от най-трудните моменти в моя живот беше, когато играех в Словения малко преди пандемията. Получих контузия на фасцията в областта на стъпалото и около два месеца бях извън игра. Когато започнах да се връщам към тренировките, се случи нещо, което не разбирах. Приготвях си сака, наближаваше тренировката и започвах да се задушавам. Влизах в залата и сякаш не бях себе си. Дишах тежко, усещах нещо като паническа атака. Елементи, които знаех, че изпълнявам добре, изведнъж не ми се получаваха. Започнах да се питам дали още мога да играя на своето ниво.

Това ме подтикна да се интересувам сериозно от спортната психология. След спирането на първенствата заради пандемията се прибрах в България. По-късно останах две години в Левски и реших да запиша магистратура. Говорех с хора, но тогава не знаех към кого точно да се обърна за професионална помощ. Разговарях с приятеля си, психолога Тошко Тодоров, и започнах да чета все повече по темата. Ученето ми помогна да разбера какво бях преживял и постепенно да си помогна сам. Не беше лесно. Ако тогава познавах подходящ специалист, със сигурност бих потърсил помощ.

ПЕКИН 2008: НАТИСКЪТ И ПРОПУСНАТАТА ВЪЗМОЖНОСТ

Много пъти съм си мислил, че ако на Олимпийските игри в Пекин през 2008 година имахме спортен психолог, нещата можеше да се развият различно и може би нямаше да завършим на пето място. Около отбора имаше огромни очаквания. Преди това бяхме спечелили бронзови медали на световното първенство и Световната купа. Цяла България ни гледаше.

Освен това преживяхме и тежката ситуация около допинг скандала и отсъствието на важни състезатели. Опитвахме се да запазим нормалния си ритъм на тренировки и мачове, но знаехме, че съставът, с който се бяхме подготвяли, вече не е същият. Наложи се да се приспособяваме и донякъде успяхме. Стигнахме до срещата с Русия и загубихме с 1:3. Искаше ми се всичко да завърши по друг начин.

Тогава ни трябваше човек, който да помогне да намалим напрежението и да се справим с големите очаквания и събитията извън игрището. В България такава практика още не беше популярна. Не можем да върнем времето назад. Но вярвам, че психологическата подкрепа можеше да бъде много полезна. Днес се радвам на новото поколение и съм уверен, че българският волейбол има хубави моменти пред себе си.

КАК ВОЛЕЙБОЛЪТ МЕ НАМЕРИ

Започнах да тренирам волейбол на 13 години. Преди това бях много спортно дете. Израснах във времето, когато през 1994 година българският футболен отбор стана четвърти в света. Играехме непрекъснато футбол по площадките, а по телевизията гледахме големите звезди на НБА — Майкъл Джордан, Чарлз Баркли, Скоти Пипън. Бях тренирал малко футбол и баскетбол, а волейбол бях играл само в училище.

Моят първи треньор Божидар Горанов дойде в училището ми и ме спря в двора. Бързах за контролно и не можех да остана да говоря дълго. Той ми каза, че е треньор по волейбол в „Левски“ и че телосложението ми е подходящо за този спорт. Аз обичах „Левски“, но тогава не знаех дали искам да заменя баскетбола с волейбол. Разделихме се, а няколко месеца по-късно той се върна, намери класната ми ръководителка и се свърза с майка ми. Така ме убеди да започна. Благодарен съм му за цял живот, защото ми показа моя път. Волейболниновини

В началото тренирахме на стадион „Раковски“, а после ни преместиха на стадион „Георги Аспарухов“, под трибуната на сектор В. Условията бяха много тежки: липсваха прозорци, нямахме нормална тоалетна и вода, а от пода стърчаха пирони. Понякога пиехме вода там, където футболистите си миеха обувките. И въпреки всичко ходехме на тренировки със зверско желание.

Започнах по-късно от другите. Някои ми се смееха, че не мога да подавам, да забивам или да се ориентирам правилно на игрището. Това обаче ме амбицираше. Исках да стана национален състезател, да играя в чужбина и да участвам в големи първенства. Мечтаех да преживея онова, което бях виждал като дете с футболните национали. Щастлив съм, защото успях.

Днес отново се връщам към работата с деца. Приятелят ми Деян Нинов ме покани да бъда спортен директор на волейболен клуб Люлин. Опитваме се да ходим в училищата, да откриваме деца и да им даваме възможност да се занимават с волейбол. Не смятам, че трябва да изоставяме старите работещи методи. По-добрите условия днес са нещо хубаво, но мотивацията е индивидуална. Някого трудностите амбицират, а друг могат да сломят. При мен те засилваха желанието ми да успея.

РЕШЕНИЯТА, ЗА КОИТО ПОНЯКОГА СЪЖАЛЯВАМ

В кариерата ми има две решения, за които понякога съжалявам. Първото е, че можех да отида в Италия по-рано, но избрах да остана в Гърция. Второто е, че на два пъти имах възможност да играя в Япония и не се възползвах. Не знам как щеше да се развие животът ми, ако бях направил друг избор.

След един силен сезон в Италия през 2011–2012 година мениджърът ми донесе договор от „Перуджа“ и ми каза да го подпиша. Помолих да ми даде време да помисля, а накрая се върнах в „Олимпиакос“. Не мога обаче да твърдя, че това е била грешка, защото след това спечелихме всичко възможно в Гърция и изживях едни от най-хубавите си сезони.

Сезонът 2012–2013 беше магически. Всяка сутрин се събуждах с желание да отида в залата. Имахме невероятен колектив и съблекалня. Прекарвахме повече време заедно в залата, отколкото вкъщи, и това беше истинско удоволствие. Разбира се, имахме трудни моменти, но точно начинът, по който ги преодолявахме заедно, направи преживяването толкова специално. Станах и най-полезен играч. Никога не съм крил, че това са едни от най-хубавите ми години.

ГЪРЦИЯ — МОЯТ ВТОРИ ДОМ

Гърция заема специално място в сърцето ми. Това беше първата държава, в която отидох да играя в чужбина, и още отначало се почувствах като у дома си. С течение на времето изкарах там много сезони, играх за различни клубове и създадох приятелства за цял живот. Хората там отдавна не ме приемат като чужденец. И когато се връщам, наистина се чувствам вкъщи.

Най-ценното за мен не са само титлите и мачовете. Това са уважението и отношенията, които изградих. През годините съм играл и в Италия, Словения, Румъния и Кипър, но Гърция остана най-дългата и най-значимата част от кариерата ми зад граница.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ОЛИМПИАКОС

За мен Олимпиакос е нещо магическо. Влизаш в залата и усещаш особена атмосфера. Бях на 22 години, когато направих първия си трансфер в чужбина и отидох там. В първия ден на тренировки ме чакаха два огромни куфара с екипировка — дрехи, чорапи, фланелки и всичко необходимо. Казаха ми да отида в магазин на Nike и да избера няколко чифта маратонки. Достатъчно било да кажа, че съм от „Олимпиакос“, и да се подпиша.

На летището преди първото ни пътуване по навик тръгнах сам да чекирам багажа си. Обясниха ми, че не трябва да се занимавам — всичко вече е организирано. За човек, който идва от българското първенство по онова време, това беше огромна разлика. В Левски бяхме ставали шампиони при много скромни средства. Помня заплати от по 250–300 лева, а в последната си година, когато бях капитан, получавах повече. След един финал за Купата, който обърнахме от 0:2 до 3:2 срещу Нефтохимик, получихме премия от по 600 лева. Тези условия ни караха постоянно да се доказваме и да търсим възможности навън. Футболнитопки

В Олимпиакос организацията беше на много високо ниво, но очакванията също бяха огромни. Помня дерби с Панатинайкос, преди което треньорът ни беше изключително напрегнат. Президентът му се обадил и настоял не просто да победим, а да спечелим с 3:0. Треньорът сподели това с нас. Според мен подобни разговори не бива да се прехвърлят върху състезателите, защото създават допълнително напрежение. В онзи случай наистина победихме с 3:0. Бяхме много силен отбор и това беше годината на требъла.

Има разлика и между клубните публики. Когато „Олимпиакос“ върви добре, пълната зала е фантастична. Но съм играл и пред почти празни трибуни. В „Панатинайкос“ усещах феновете като по-близки до отбора и в по-трудните моменти. Футболът и баскетболът в Гърция имат огромно значение и понякога волейболът остава на по-заден план.

БРОНЗЪТ ОТ СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО И МАЧЪТ С ФРАНЦИЯ

Когато си спомням за бронзовите медали от световното първенство през 2006 година в Япония, най-скъп ми остава колективът. Помня напрежението преди мачовете, съблекалнята, вълнението и усещането, че всички сме заедно в нещо голямо. След третото място дойдоха еуфорията и известността, но за мен най-важни останаха хората и отборът, който бяхме изградили.

Мартин Стоев беше човекът, който ме повика в мъжкия национален отбор. Понякога, когато по-късно в кариерата ми липсваше увереност, си припомнях онези моменти, за да си дам сметка кой съм и какво съм постигнал. Това ми помагаше.

Като дете ходех да подавам топки на националния отбор в Зимния дворец. Тогава съм си взимал автографи от играчи, с които по-късно застанах рамо до рамо на терена. Невероятно е да погледнеш назад и да видиш как детските ти мечти са станали реалност. Да играя с тези хора и да печелим заедно беше едно от най-хубавите преживявания в живота ми.

МАРТИН СТОЕВ И СИЛАТА НА КОЛЕКТИВА

Мартин Стоев не беше лесен треньор. Понякога можеше да бъде много нервен, да вика и да поставя играчите под сериозно напрежение. Не всеки би издържал на това. С времето разбрахме, че понякога умишлено провокира състезателя, дори до такава степен, че да му отвърне остро, само и само да го събуди и да го извади от труден момент в играта.

В този отбор имаше силни характери. Всеки имаше собствено мнение и собствено его. Най-важното беше, че успяхме да намерим начин да бъдем заедно. Когато имаш толкова добри индивидуални състезатели, не е достатъчно всеки да е силен сам посебе си. Трябва да играете като отбор. Именно колективът стоеше зад големите ни успехи.

ЕГОТО И РАБОТАТА СЪС СПОРТИСТИ

Във всеки голям отбор идва момент, когато се появяват конфликти, напрежение или сблъсък между различни характери. В състава има много състезатели и всички искат да играят и да са важни. Това е нормално. Трудното е да осъзнаеш, че личната амбиция трябва да работи за общата цел, а не срещу нея.

Днес, когато разговарям със спортисти, ми помага много повече от една теория. Аз самият съм бил в такава съблекалня, изпитвал съм страх, притеснение и съм имал моменти, когато съм губил увереност. Знам как изглеждат проблемите отвътре. Образованието ми дава инструменти, но преживяното като професионален спортист е незаменимо.

СТРАХЪТ ОТ ГРЕШКА И ВРЪЩАНЕТО СЛЕД КОНТУЗИЯ

Един от най-трудните моменти за спортиста е завръщането след контузия. През 2014 година сам преминах през много тежка операция, след като се контузих по време на финал за Купата на Гърция с „Олимпиакос“. Когато тялото е било наранено, не е достатъчно само физически да се възстановиш. Трябва да възвърнеш и доверието в себе си. Знам това и от по-късната ми контузия на стъпалото в Словения, когато страхът се проявяваше дори преди да вляза в залата. Футболнитопки

В работата си се опитвам да помогна на спортистите да забелязват мислите, които ги спират. Понякога човек се пита: „Ами ако се проваля?“, „Ако сбъркам пред всички?“, „Ако ме дават по телевизията и направя грешка?“ Но една грешка не означава край на света. Важно е да се научиш да оспорваш преувеличените негативни мисли и да ги заменяш с по-реалистични. Не казвам на хората просто да мислят позитивно на всяка цена. Искам да намерят мисъл, която е вярна и която им помага да продължат.

КАКВО НАУЧАВАМ ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ СИ

Най-често при мен идват хора с притеснения, които започват да влияят на играта им. Винаги казвам, че лекото вълнение преди мач е нормално и дори полезно. То може да даде допълнителен импулс. Проблемът е, когато страхът стане толкова голям, че започне да блокира състезателя.

Наскоро разговарях с момче, което ми обясни, че след грешка в посрещането цялата му игра започва постепенно да се срива. После го наблюдавах в мач и видях подобрение. Това са моментите, които ми показват смисъла на работата ми. Понякога на спортиста му трябва не някой да му каже какво е направил лошо, а пространство, в което да разбере как реагира и как може да промени тази реакция.

Като психолог трябва да се науча да говоря по-малко и да слушам повече. Моята задача е да насочвам разговора, а спортистите да имат възможност да разкажат какво чувстват. Забелязвам, че постепенно хората се отпускат, макар много от тях още да се страхуват да признаят, че имат проблем. Надявам се, че когато говоря открито за собствените си трудности, това им дава увереност и те също да потърсят подкрепа. Не бива да оставяме проблемите да се задълбочават, защото могат да доведат до прегаряне, депресивни състояния и други сериозни последици.

Горд съм с това, което съм постигнал на игрището, но искам новото ми занимание да има истински смисъл. Ако чрез опита си успея да помогна на млади спортисти да се справят по-добре с напрежението, да запазят увереността си и да се развиват като личности, ще знам, че продължавам да бъда полезен на спорта.

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