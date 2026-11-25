Радо Арсов: Дори когато противникът е по-силен от нас, ние имаме своите качества и ценности

Българският треньор Радослав Арсов направи равносметка на изминалата част от сезона начело на турския Гьозтепе. В интервю пред клубните медии специалистът коментира развитието на отбора, трудностите при изграждането на нов състав, амбициите в Султанлар лигата и подкрепата на привържениците.

„Изминахме труден период с възходи и спадове, най-вече защото изградихме почти изцяло нов отбор. Имахме някои проблеми още от началото на сезона, но през цялото време се опитвахме да намираме решения. Мисля, че можем да бъдем доволни от представянето, атмосферата и енергията в отбора“, заяви Арсов.

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Гьозтепе има актив от 11 точки след четири победи и пет загуби в девет срещи. Тимът от Измир записа четири последователни успеха, последвани от три поражения – срещу Еджзаджъбашъ, Галатасарай и Афьон Беледийе.

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Българският специалист подчерта, че изграждането на конкурентоспособен състав изисква време.

„За изграждането на един отбор са необходими поне три месеца. Още от началото на сезона започнахме да развиваме нашите системи и идеи за играта. Постепенно състезателките започнаха да разбират какво изискваме от тях. Днес виждам, че сме на прав път.“

Сред основните задачи пред Арсов е отборът да се научи да играе под напрежение и да запазва своята идентичност независимо от класата на съперника.

„Дори когато противникът е по-силен от нас, ние имаме своите качества и ценности. Трябва да ги показваме и да изградим собствена идентичност в това първенство. Необходимо е да работим усилено всеки ден и да се развиваме във всички елементи на волейболната игра.“

Арсов очерта и две основни цели пред Гьозтепе през настоящата кампания – запазване на мястото в турския елит и по-добро представяне в сравнение с миналия сезон.

Особено емоционален беше българинът в оценката си за привържениците на клуба от Измир.

„Феновете на Гьозтепе са навсякъде, дори когато гостуваме. Атмосферата в Алсанджак е невероятна и ни дава много сили. Те са като нашия седми и осми играч в залата. Искам да им благодаря и да ги помоля да ни подкрепят както в добрите, така и в трудните моменти.“

Следващото предизвикателство пред водения от Арсов състав е домакинството на четвъртия в класирането Тюрк Хава Йоларъ, който има 20 точки след седем победи и три загуби. Двубоят от 11-ия кръг е на 29 ноември (неделя) от 16:00 часа българско време.

„Независимо срещу кого играем, ще се борим и ще се опитаме да предложим истинско зрелище на нашите привърженици. Мога да им обещая, че никога няма да се предадем“, категоричен бе Радослав Арсов.

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