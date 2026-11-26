Христо Телкийски за поредното пловдивско дерби

В неделя, втория отбор на Локомотив (Пловдив) играе със Спартак (Пловдив). Местното дерби е от 17-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Пореден двубой с допълнителен заряд. Ясно е, че в такива битки напрежението е по-голямо. Играчите ни обаче вече имат някакъв опит и би трябвало да го неутрализират. Имаме потенциал за да се противопоставим успешно. Трябва обаче да сведем индивидуалните грешки до минимум. Естествено, че ще търсим победа. Това безспорно ще е целта и на съперника, който е с нов треньор, а това винаги дава импулс на играчите“, коментира пред Sportal.bg Христо Телкийски, треньор на Локо.

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