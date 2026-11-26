Геша: Нямаме право на повече грешки

Септември (Тервел) приема в събота Светкавица 2014 (Търговище). Срещата е от 16-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Съперникът се представя на приливи и отливи. Гледаме си в нашия отбор. От началото на сезона раздадохме доста точки. От време на време загатвахме за потенциала си. Нямаме право на повече грешки. Ясно е, че само победа ще е добър резултат за нас. Първо да видим кои футболисти ще са на разположение, защото имаме такива с контузии“, коментира пред Sportal.bg Георги Иванов-Геша, треньор на Септември.

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