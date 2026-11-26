Господин Мирчев: Очаквам отворен мач

Атлетик (Куклен) ще играе в неделя с втория отбор на Ботев в Пловдив. Срещата е от 17-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Младите футболисти на Ботев вече хванаха ритъма на Трета лига и накараха съперниците си да се съобразяват с тях. Предстоящият двубой ще е последен за двата тима в полусезона. Амбицирани сме да затвърдим последните добри игри с положителен резултат. Предполагам, че съперника има същото намерение. Очаквам отворен мач. Нека по-добрия да го спечели“, коментира пред Sportal.bg Господин Мирчев, треньор на Атлетик.

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