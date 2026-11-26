Росен Крумов: Провалят ни грешките

Едноименният тим на Костинброд играе в Кюстендил с местния отбор в събота. Срещата е от 19-ия кръг на Югозападната Трета лига.

„Гостуваме на добър отбор. Това не ни притеснява. Важното е как ще се представим ние. Разполагаме с малко на брой футболисти. Болшинството от недобрите резултати са в следствие на наши грешки, както и пропилените голови положения, които създаваме. Заради тях загубихме доста точки. Ако играем според възможностите си, можем да победим всеки в групата“, коментира пред Sportal.bg Росен Крумов, старши треньор на ОФК Костинброд.

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