Иван Кочев: Абсурд е дори да си помислим за подценяване

В събота, Марица (Милево) приема Левски (Карлово). Срещата е от 17-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Трябва да завършим годината подобаващо – с победа. Да сме на мястото си. Съперникът е отзад в класирането. Абсурд е обаче дори да си помислим да го подценим. Напротив, очаквам да ни е много трудно. Имат добри футболисти, които могат да накажат противника във всеки един момент. Че имат качество го потвърждава и представянето им през миналия сезон, когато бяха сред водещите отбори“, коментира пред Sportal.bg Иван Кочев, треньор на Марица (Милево).

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