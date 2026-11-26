Теодор Стефанов: Срещу лидера не може да е леко

Родопа (Смолян) ще гостува в Крумовград на едноименния тим в събота. Срещата е от 17-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Гостуваме на лидера. Това казва всичко – много трудно изпитание. Очаквам, че мобилизацията ни ще е на макс. Ще излезем с амбицията да се надиграваме. Важното е да сме концентрирани и да дадем всичко от себе си. Във всеки мач се борим да спечелим нещо, без значение, позицията в класирането на съперника“, коментира пред Sportal.bg Теодор Стефанов, играещ треньор на смолянския тим.

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