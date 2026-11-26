Николай Христозов за мача в Ихтиман

В събота, Сливнишки герой (Сливница) играе в Ихтиман с местния Ботев. Срещата е от 19-ия кръг на Югозападната Трета лига.

„Срещу нас е солиден отбор, който напоследък изненада с недобри резултати. Несъмнено ще търсят начини да излязат от незавидното си положение. Именно за това трябва да се подготвим максимално добре. Да влезем в мача и да го изиграем с пределна концентрация. Амбицирани сме да затвърдим добрите игри с положителен финал на годината“, коментира пред Sportal.bg Николай Христозов, треньор на Героя.

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