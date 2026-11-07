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  2. Сливнишки герой

Героя бие в Радомир

  • 7 ное 2026 | 16:33
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Героя бие в Радомир

Сливнишки герой (Сливница) се наложи с 2:0 в Радомир над местния Струмска слава. Срещата е от 16-ия кръг на Югозападната Трета лига. Стана хубав мач. Силно първо полувреме на гостите, който пропиляха отлични възможности да вземат преднина. Нов пропуск за тях веднага след почивката. Усилията им се възнаградиха в 53-ата минута, когато Георги Илиев се възползва от грешка на съперник от отблизо откри резултата. Последваха критични моменти и пред двете врати. Развръзката настъпи в 85-ата минута, когато Ерик Манолков фиксира окончателното 0:2.

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