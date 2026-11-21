Минимална победа за Героя

Сливнишки герой (Сливница) надви у дома едноименния тим на Кюстендил с 1:0. Срещата е от 18-ия кръг на Югозападната Трета лига. Домакините бяха по-добри през първото полувреме. Създадоха няколко положения. Веднъж играч на домакините изби топката от голлинията. След почивката Радослав Илиев уцели гредата на кюстендилската врата. Последваха две добри контри на гостите, но те не ги доразвиха. В 70-ата минута Мартин Тошев вкара от дузпа единствения гол. Десетина по-късно, Марио Евтимов уцели гредата на вратата на Героя. В оставащото време, домакините проведоха няколко контраатаки, но не стигнаха до попадение.

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