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Сливнишки герой се справи със Септември (Симитли)

  • 14 ное 2026 | 17:13
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Сливнишки герой се справи със Септември (Симитли)

Сливнишки герой (Сливница) се наложи с 3:1 у дома над Септември (Симитли). Срещата е от 17-ия кръг на Югозападната Трета лига. Още след началните 180 секунди, играч на гостите изпълни фаул, топката рикошира у противник и спря в мрежата – 0:1. Още една възможност да вкарат създадоха футболистите на Септември до почивката, но я пропиляха. Селекцията на Николай Христозов направи два пропуска, преди Дани Гусев да изравни резултата в 42-ата минута, когато беше най-съобразителен при суматоха пред отсрещната врата. Ерик Манолков направи обрата с глава, десетина минути след началото на втората част. След още десет минути, Мартин Тошев фиксира окончателното 3:1. Малко преди края, футболист на гостите уцели гредата.

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