Емре Бельозоглу: На Фенербахче му приляга да бъде на това ниво

Старши треньорът на Фенербахче Емре Бельозоглу остана изключително доволен от победата с 1:0 над Шахтьор (Донецк) в Лондон. Турският специалист дебютира с успех като наставник в Шампионската лига, отличи представянето на своите футболисти и засвидетелства уважението си към Арда Туран.

„Начертахме план на футболистите си и те го изпълниха перфектно. Вярвам в моите играчи. Всички трябва да вярваме в тях“, заяви Бельозоглу.

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„Не го казвам, защото Арда Туран ми е като брат, но той е много добър треньор. Изгради много добър отбор", подчерта бившият турски национал.

Бельозоглу добави, че неговите възпитаници са успели да неутрализират силните страни на съперника и заслужено са стигнали до победата.

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„Постигнахме много важна победа. Трябва да продължим по своя път. На Фенербахче му приляга да бъде на това ниво.“

„Място сред първите 24 е реалистична цел. Ако след това продължим да печелим, защо не?", каза още наставникът на "фенерите".

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Снимки: Gettyimages