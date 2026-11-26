Търпишовски: Получихме урок по ефективност

Старши треньорът на Славия (Прага) Индржих Търпишовски не скри разочарованието си след домакинското поражение с 0:1 от Виляреал в Шампионската лига. Чешкият специалист коментира спорните съдийски решения, проблемите на своя отбор в завършващата фаза и плановете за зимния трансферен прозорец. Славия няма победа в турнира вече 19 години.

„Разбира се, разочаровани сме от резултата. Атмосферата беше страхотна, а ние искаме да дадем на хората нещо повече от загуба. Искаме го за клуба и за самите нас, но отново не успяхме. Мачът беше равностоен, шансовете бяха 50 на 50, но във футбола се играе за резултат и голове. Днес се реализира най-лошият сценарий – загубихме у дома и не отбелязахме гол. А можехме и да не загубим. Подобен беше миналогодишният мач с Атлетик (Билбао), който беше равностоен и завърши с нулево равенство", сподели Търпишовски.

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"Първото полувреме при резултат 0:0 беше добро. През второто искахме да притиснем съперника и успяхме, а към края го направихме още по-силно. Веднъж Зимич не беше отзад и допуснахме гол. Това беше урок по ефективност. След едно единоборство те ускориха играта, Анже взе правилното решение, но топката рикошира и те ни наказаха. Бяхме активни, направихме всичко, но загубихме. Момчетата дадоха максимума от себе си и никого не можем да упрекнем в нищо. Имаше технически грешки, но такива се случват в подобни мачове. Съперникът разполагаше с по-високи футболисти, така че не успяхме да извлечем полза и от статичните положения – те се защитиха при всички. Много съжаляваме за загубата“, заяви треньорът на Славия.

Специалистът коментира и спорните съдийски решения, сред които отменен червен картон, претенциите на Давид Юрашек за дузпа и отменената дузпа.

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„Не искам да оценявам това. Спомням си за какво Кончи получи червен картон в мача с Ланс. Ситуациите са несравними, но всеки съдия има различен критерий. Това определено не е причината да загубим. Съдията видя нещата по този начин, но в Европа сме свикнали с това – намесите на ВАР рядко са в наша полза. Ръката беше прибрана до тялото, там не видях дузпа. За последната ситуация ми казаха, че топката не е била в игра. Поглеждайки назад, съжалявам за онзи мач с Ланс, в който останахме с десет души. Дадохме максимума от себе си, но трябваше да отиграем по-добре ситуациите, които имахме най-вече по фланговете. Трябваше да разрешим поне две от тях по начина, по който те го направиха с вертикално подаване напред преди своя гол.“

„Разочарован съм и съм тъжен, вероятно ще се повторя. В асансьора ми хрумна, че мога просто да ви пусна видео от някоя от предишните пресконференции след мач. Това е демонстрация на голямото качество на съперниците и на ограниченията, които имаме. Понякога допускаме срив – било то ние като треньори, или футболистите", добави Търпишовски.

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Снимки: Imago