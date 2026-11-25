Виляреал измъкна важен успех в Прага

Виляреал стигна до важен успех като гост на Славия Прага в Шампионската лига, след като успя да пречупи чешкия тим в двубой от петия кръг на основната фаза на турнира. Испанците поведоха с гол на Тейон Бюканън в 62-рата минута, след като първото полувреме премина без попадения.

След попадението Виляреал успя да удържи преднината си, въпреки че домакините потърсиха начин да се върнат в мача. Срещата предложи и няколко спорни ситуации – първоначално Ренато Вейга бе изгонен за удар с лакът, но след намесата на ВАР червеният картон бе отменен и защитникът получи само жълт. Малко по-късно бе отсъдена и дузпа за Славия, но след преглед на ситуацията решението бе променено.

Така Виляреал си тръгна от Прага с победа с 1:0 и три изключително важни точки в битката за продължаване напред в Шампионската лига. Испанският тим записа втори успех в основната фаза и прекъсна серията си от разочароващи резултати в турнира.

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Снимки: Imago